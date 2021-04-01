NBC – дым над заводом — эксперты США опасаются, что Ким Чен Ын наращивает свой ядерный арсенал

Северокорейский лидер Ким Чен Ын движется в сторону дальнейшего наращивания своего ядерного арсенала, о чём говорят новые спутниковые снимки, на которых из труб главного завода КНДР по обогащению ядерных материалов валит дым, передаёт NBC News. Как отмечает канал, подобные новости достаточно тревожны, учитывая, что они накладываются на недавнее обещание Кима нарастить военный потенциал Северной Кореи.

Ким Чен Ын сделал ещё один шаг в сторону создания большего количества ядерных бомб. К такому выводу пришли эксперты, изучившие спутниковые снимки, которые были сделаны только сегодня. На этих кадрах видно, как поднимается дым из главного завода Северной Кореи по обогащению ядерных материалов. Эксперты считают, что Северная Корея, судя по всему, либо вот-вот произведёт новые бомбы, либо уже сделала это.

Насколько тревожные эти вести?

ВИКТОР ЧХА, обозреватель NBC News по делам на Корейском полуострове: Они определённо звучат тревожно, учитывая, что они накладываются на речь, с которой Ким Чен Ын выступил в январе. В ней он упомянул о значительном наращивании оружейного потенциала, куда относятся также ядерный арсенал, МБР и ракеты подводного базирования.

На прошлой неделе Северная Корея испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия. Президент Байден заявил, что США дадут соответствующий ответ, если ситуация обострится. Сегодня по этому поводу прошла встреча Совета Безопасности ООН.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, главный корреспондент NBC News по международным делам: Президент сообщил, что готов на диалог некого рода, однако сейчас Ким Чен Ына, похоже, больше интересует то, насколько далеко он сможет продвинуть свою ядерную программу.

Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.