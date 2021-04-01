РФ готова к масштабному производству первой в мире вакцины от COVID-19 для животных

Представители Россельхознадзора рассказали о том, что РФ готова к производству вакцины под названием «Карнивак-Ков». Это первый на планете лекарственный препарат от COVID-19, предназначенный для животных.

Константин Савенков, занимающий должность замруководителя федеральной службы, пояснил об испытаниях российской вакцины на песцах, собаках, лисицах и кошках. Формирование антител к коронавирусной инфекции было выявлено в 100% случаев. Испытывать «Карнивак-Ков» на животных начали осенью минувшего года. Представитель Россельхознадзора отмечает, что препарат изначально советуют использовать различным звероводческим предприятиям.

Как пишет издание «Политэксперт», автоматически в сутки РФ сможет выпускать 10 тысяч флаконов вакцины, а при ручной сборке – от 4 до 5 тысяч единиц. При этом, объем масштабного производства «Карнивак-Ков» напрямую зависит от спроса на препарат. Официально вакцину зарегистрировали в последний день марта, а ее разработкой занимались сотрудники, представляющие центр охраны здоровья животных государственной службы.