 

Экс-жена Аршавина Казьмина думает, что тяжело болеет из-за порчи

01.04.2021, 13:34, Разное
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38-летняя Алиса Казьмина сейчас переживает не лучшие времена в жизни, так как тяжело болеет. Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина предположила, что виной ее бедам является наведенная порча.
В своем микроблоге Instagram она опубликовала демотиватор, на котором красовалась надпись: «Бойтесь гнева терпеливых». Фолловеры, сопереживающие бедам Алисы Казьминой, оставили под этим постом множество комментариев. Одна из пользователей спросила у бывшей супруги спортсмена, как она относится к черной магии, предположив, что дело в порче. Болеющая знаменитость призналась, что обращала на это внимание, особенно после того, как к ней «начали липнуть самые тяжелые болезни».

На данный момент Алисе Казьминой уже немного лучше, но она очень слаба. Поклонники переживают за нее и просят беречь себя ради детей и матери. Сейчас экс-супруге помогает бывший муж, который был у нее до Андрея Аршавина. Алиса Казьмина познакомилась с известным футболистом в 2012 году. Четыре года пара встречалась, поженившись в 2016 году. Зимой следующего года родилась их дочь Есения, а уже осенью супруги разошлись.



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