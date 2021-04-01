 

В Роскачестве перечислили выгодные способы утилизации старого смартфона

01.04.2021, 13:34, Разное
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Эксперты из Роскачества рассказали, каким образом с выгодой можно избавиться от старых или ненужных смартфонов. Они предупредили, что технически сложные устройства, содержащие вредные компоненты, нельзя просто выбрасывать на помойку из-за шанса навредить людям и окружающей среде.
Одним из самых простых способов, позволяющих избавиться от старого смартфона, является сдача устройства в пункт приема вторсырья. Там гаджет будет безопасно утилизирован, его разберут и некоторые детали отправят на переплавку. Компоненты, изготовленные из цветных или черных металлов, впоследствии отправляют на металлургические предприятия.

Однако от старого смартфона можно извлечь выгоду. Например, его можно обменять, воспользовавшись системой трейд-ин, когда в точках продажи предоставляют скидку на покупку нового гаджета при сдаче ненужного устройства. Также смартфон можно продать на специализированных сайтах или сдать его в ломбард.

Источник: vm.ru



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