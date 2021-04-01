 

Собянин: Западный участок большого кольца запустят до конца года

01.04.2021, 13:32, Разное
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“Мневники” и “Народное Ополчение” разгрузят станции “Полежаевская”, “Октябрьская” и “Щукинская” Таганско-Краснопресненской линии. С учетом того, что на БКЛ уже есть пересадки на три радиальных линии метро, жители столицы смогут экономить до 30-40 минут в пути.

“Город стал ближе для 175 тысяч жителей района Хорошёво-Мневники”, – написал Сергей Собянин в своем блоге.

В будущем со станции “Народное Ополчение” можно будет пересесть на перспективную Рублево-Архангельскую линию. Ее начнут строить до конца года.

Метро – самый удобный и быстрый способ передвижения по Москве. У жителей района отпадет необходимость в наземном транспорте. Благодаря этому разгрузятся крупные городские артерии – проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе, Кутузовский проспект и другие.

С открытием двух станций их количество на БКЛ выросло до 12 – осталось достроить еще 19, после этого возведение большого метрокольца будет завершено. Собянин выразил уверенность, что город справится с этой задачей.

По словам мэра, активная стройка идет и на других участках БКЛ. После запуска западного отрезка Большой кольцевой линии метро в шаговой доступности получат около 500 тысяч человек.

“В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через 1,5-2 года – полностью замкнем Большое кольцо”, – сказал градоначальник.

Название для станции “Народное Ополчение” москвичи выбрали сами. Первоначально она именовалась “Карамышевская”, но на портале “Активный гражданин” жители города выступили за другой вариант. В названии “Народное Ополчение” увековечена память ополченцев 1612, 1812 и 1941 годов.

Что касается “Мневников”, то это первая станция московского метро на острове. На ее базе создадут транспортно-пересадочный узел. В будущем здесь появятся деловые и жилые районы.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии Сергей Собянин принял в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Длина БКЛ составит 70 километров, на кольце будет 31 станция.

Первый участок БКЛ запустили в феврале 2018 года. Работа на большом метрокольце не прекращались даже в пандемию – открылись станции “Авиамоторная”, “Лефортово”, “Электрозаводская”.

С 2011 года в столице построили 173 километра линий метро и Московского центрального кольца, 88 новых станций, 10 депо. Стоит задача обеспечить метрополитеном в шаговой доступности 90% москвичей.



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