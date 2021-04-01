 

Эксперт указал на недостатки триллионного «инфраструктурного плана» Байдена

01.04.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Мы видим попытку Байдена перехватить популистскую повестку у Трампа, но его масштабный проект вряд ли будет реализован», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя представленный президентом США Джо Байденом план по обновлению инфраструктуры и промышленности объемом в 2 трлн долларов.

«Быстрого принятия этой реформы, на что надеется президент США Джо Байден, не будет. Он хотел бы принять ее в мае, но думаю, дебаты будут идти все лето. Отдельные аспекты его плана будут приняты, но сомневаюсь, что реформа в целом будет реализована», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Сам по себе проект довольно большой, – отмечает эксперт. – Администрации Байдена, очевидно, хотелось представить более масштабный проект, чем недавний план предоставления финансовой помощи американцам объемом 1,9 трлн долларов».

«Кроме того, – добавил Дудаков, – это попытка повторить масштабные реформы экс-президента США Дональда Трампа. Он в свое время использовал платформу экономического популизма: указывал на плохое состояние инфраструктуры и недофинансирование этой проблемы, а также обещал многомиллионные реформы и создание рабочих мест».

«Теперь мы видим попытку Байдена перехватить популистскую повестку у Трампа и его сторонников среди республиканцев. Но если предыдущий президент предлагал вкладывать деньги в традиционные отрасли и реальный сектор экономики, то Байден предлагает сделать упор на зеленой энергетике, которая вызывает много споров. Там занято не так много людей, и она убыточна. По мнению многих экспертов, эти вложения не окупятся», – отметил Дудаков.

«Также в рамках этого проекта Байден предложил повысить налоги.

Это тоже не самое популярное решение, особенно в условиях кризиса. В Конгрессе нет особого энтузиазма по поводу голосования за повышение налогов не только среди республиканцев, но и среди умеренных демократов. Поэтому проект Байдена оказывается в трудной ситуации», – констатирует собеседник.

«Теоретически демократы могут попробовать протащить реформу при помощи бюджетного правила в Сенате, которое позволяет принимать законопроекты, связанные с бюджетом, простым большинством. Но для этого план должен быть более удобоваримым», – полагает американист. «Потому единственный вариант для Байдена – принимать законопроект по частям», – резюмировал эксперт.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности. На реализацию плана, который предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП, потратят 2 трлн долларов.

«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», – сказал Байден, добавив, что благодаря плану будут созданы миллионы рабочих мест.

Предполагается, что деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций. План предусматривает инвестиции в строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и городского транспорта. Также деньги пойдут на развитие электро- и водоснабжения, доступа в интернет. Власти хотят инвестировать в постройку и переустройство общественных зданий, пишет «Коммерсант».

Самые значительные инвестиции в размере 650 млрд долларов должны быть направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. В числе прочего должно быть отремонтировано и модернизировано более 30 тыс. км магистралей и дорог, 10 тыс. мостов, часть средств пойдет на программы безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, а также развитие общественного транспорта.

Еще 174 млрд долларов будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, в том числе налоговые льготы для их покупателей и развитие сети зарядных станций.

Ранее в марте Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. По словам Байдена, «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

18.10 / МТС сообщил об ограничении доступа к интернету на фоне акций протеста в Минске

15.08 / Согласились с Евросоюзом. МИД Украины сделало заявление по выборам Беларуси

26.03 / Россия собралась увеличить добычу изумрудов

19.10 / В Киргизии заверили в выполнении всех обязательств перед Россией

20.03 / Ахметов заявил, что качество образования должно стать национальной идеей

12.03 / Мурашко рассказал об эффективности «Спутника V» против британского штамма коронавируса

15.10 / Геофизики определили модель оползней, вызывающих цунами

20.09 / У метеорологов закончились имена для обозначения атлантических штормов

07.12 / Германия призвала США отменить смертную казнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)