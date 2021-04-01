 

Врача из Петербурга обвинили в убийстве и расчленении жены

01.04.2021, 13:10, Новости дня
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Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве супруги в 2010 году, для сокрытия преступления мужчина расчленил жертву и выбросил останки в мусор, сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело по факту пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов, возбудили в марте 2010 года, сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину обратился отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.

Бастрыкин поручил сотрудникам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК разработать тактику расследования и в кратчайшие сроки установить обстоятельства преступления.

«30 марта <…> задержан 60-летний заведующий отделением одной из больниц города. Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления… В настоящее время решается вопрос об его аресте», – отметили в ведомстве.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры».

Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.

Ранее в четверг сообщалось, что главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве супруги, которая пропала в 2010 году.

В ноябре 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Через два дня он решил избавиться от тела – расчленил его, а после часть останков выбросил в реку Мойку.



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