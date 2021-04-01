 

Россияне выразили уверенность в отсутствии цензуры для комиков

01.04.2021, 13:10, Новости дня
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Почти две трети россиян (64%) считают, что юмористы и комики в РФ могут шутить над любыми известными и влиятельными людьми, в том числе над политиками и общественными деятелями, не подвергаясь при этом цензуре, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Российские юмористы и комики могут шутить свободно, не подвергаясь цензуре, по мнению 64% россиян. Чаще так считают граждане в возрасте старше 60 лет (71%)», – передает ТАСС материалы ВЦИОМ. Обратного мнения придерживаются 29% опрошенных, чаще молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (45%). Респондентам задавался вопрос, могут ли российские юмористы и комики свободно, не подвергаясь цензуре, шутить над политиками, общественными деятелями, влиятельными и известными людьми.

По данным опроса, любимыми юмористами россиян стали Евгений Петросян и Михаил Задорнов (по 15%), на втором месте рейтинга находится комик Павел Воля (12%), на третьем – Гарик Харламов и Максим Галкин (по 7%).

По телевизору чаще всего участники опроса смотрят проект Comedy Club (17%), шоу «Уральские пельмени» (10%), проект Stand Up (8%) и телепередачу «Кривое зеркало» (4%). В интернете респонденты предпочитают проекты Comedy Club (5%), Stand Up (3%) и «Что было дальше?» (3%).

«Самый популярный интернет-ресурс для просмотра юмористических передач среди тех, кто смотрит шоу в интернете, – YouTube (81%, 95% среди 18-24-летних). На втором месте со значительным отставанием Instagram (25%, эта доля выше среди женщин – 36%). Завершает тройку лидеров TikTok (21%)», – уточняется на сайте организации.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 марта 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее были названы самые популярные у россиян первоапрельские шутки.



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