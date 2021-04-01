Мнение: Победа в холодной войне обернулась поражением для США

В Канаде арестовали отца девочки. В 12 лет ребёнок стал грустным, начал искать своё место в жизни. Девочка рассказала о своих подростковых проблемах школьному советнику, и тот решил, что нужно просто сменить пол, после чего сложности переходного возраста уйдут. Отец, разумеется, начал резко возражать против инвалидизации дочери, но квир-инквизиция сначала приказала ему молчать, а когда тот нарушил запрет — отправила в тюрьму:

https://www.rt.com/news/518726-canadian-trans-gag-order/

Советник министра обороны России заявил на днях, что США развязали против России «ментальную войну», пытаясь не уничтожить нас физически, но переформатировать наше сознание:

https://ria.ru/20210330/ssha-1603481759.html

И действительно, американцев можно понять — ситуация у них отчаянная. Хоть формально холодная война и закончилась победой США над СССР, однако победа дядюшки Сэма в итоге обернулась поражением. Пропагандисты двух сверхдержав отработали бюджеты на совесть: советское общество приняло идеологию капитализма, тогда как американское общество было смертельно отравлено социалистическими идеями. Обе пули дуэлянтов достигли цели. «Голос Америки» убедил россиян в преимуществах американского образа жизни, а советские агенты влияния разложили систему образования США, постепенно воспитав целые поколения воинствующих марксистов.

Теперь американцы с ужасом смотрят на стрелку шахматных часов. У них заканчивается время: если им не удастся в ближайшее время повторно заразить Россию и Китай социалистическими идеями, леваки отбросят их далеко в прошлое, США станут слабой и бедной региональной державой. Поэтому США вместе со своими прихвостнями не жалеют ресурсов, чтобы продвигать социалистическую повесточку — в том числе и в российском инфополе. Или Россия тоже начнёт проводить «парады гордости», поощрять агрессию шариковых и травить «врагов народа», или через пару десятилетий Россия будет похожа на Соединённые Штаты образца 1950-х годов, а США превратятся в подобие раннего СССР.

Многие смеются над такой перспективой. Дескать, народ у нас простой, традиционный, с жиру не бесится. Вихлявая манерность пресыщенных бонвиванов нам глубоко чужда.

Я был бы рад поддержать эти наивные насмешки, но, к сожалению, опасность гораздо серьёзнее, чем кажется живущим в своих информационных пузырях обывателям.

Во-первых, интернет даёт нам только ту информацию, которую мы ищем. Огромные сегменты Сети прячутся от нас в слепых зонах. К примеру, большая часть взрослых россиян даже не подозревает о существовании социальной сети Likee («лайки»), ядерную аудиторию которой составляют школьницы и дошкольницы из России:

https://likee.video/trending

https://ru.wikipedia.org/wiki/Likee

Штаб-квартира Likee находится в Сингапуре. Где находится идеологический отдел соцсети, я не знаю, однако судя по видеоклипам, которые выходят там в тренды — точно не в Пекине и не Москве.

Во-вторых, история с канадцем, которого посадили в тюрьму, так как он пытался спасти свою дочь от изуверов, кажется дикой только нам. На Западе под этой историей размещают совершенно другую подложку.

Борцы за «права» трансгендеров представляют себя кем-то вроде красноармейца Фёдора Сухова из «Белого солнца пустыни». Отец канадской школьницы для них — Чёрный Абдулла, который пытается закутать несчастного ребёнка в паранджу и продать его другому басмачу, чтобы тот навечно заточил бесправную узницу в своём гареме.

Вспомните статьи в российской прессе про беглянок из горных регионов, родственники которых насильно выдают их замуж. На Западе всё то же самое, с той только разницей, что гнев активистов там вызывают не традиции мигрантов из Азии, — с меньшинствами связываться опасно, — а родители-ретрограды, пытающиеся спасти детей и подростков от неисправимых ошибок.

В-третьих, социалистическая пропаганда очень сильна, так как предлагает пусть неверные, но зато очень простые и привлекательные решения. Капиталисты предлагают много и тяжело работать, чтобы достичь успеха когда-нибудь потом. Социалисты показывают пальцем на бьюти-блогера в ламборгини и говорят: «вот твой враг, все твои беды из-за него, просыпайся, пора отнимать и делить». Конечно же, социалистическая пропаганда привлекательнее и для склонной к простым решениям молодёжи, и для интеллигенции, амбиции которой значительно опережают её финансовые возможности.

Лично я полагаю проблему западной пропаганды серьёзной. Более того: я даже не уверен, что нам стоит рисковать, приглашая в Россию западных изгоев типа Ричарда Столлмана, которого только что виртуально побили камнями за попытки логически разбирать столпы социалистической веры. С одной стороны, господин Столлман — несомненно талантливый человек, знания и связи которого могут много дать российской айти-отрасли. С другой стороны, среди козлов отпущения очень много социалистов, на которых натравили псов содомской азбуки исключительно в рамках внутривидовой борьбы. Напомню, что Лев Троцкий не отрёкся от коммунистических идей после высылки из СССР. Напротив, он стал создателем и главным идеологом Четвёртого интернационала.

Подведу итог

Если сейчас принято смеяться над разрушающими свою цивилизацию американцами, то, возможно, через 10-15 лет смех перейдёт в плач, так как разлетающиеся кирпичи будут больно бить и по российскому обществу, которое прямо сейчас пока что ещё сохраняет относительное трезвомыслие.

Америка всласть поплясала на обломках рухнувшего СССР, и теперь она пожинает плоды своей «победы». Нам стоит учесть опыт наших западных друзей и партнёров, чтобы не повторить их дорогостоящей ошибки.