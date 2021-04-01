Мать Кухар: Педагог мог сказать: “Ах, ты корова”. В какой-то момент я засомневалась: “Может, пусть наслаждается детством?”

Мать примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар Марина Горелькова рассказала, что, увидев во время открытого урока в балетной школе, как преподаватели обращались с воспитанниками, засомневалась в том, стоит ли ее дочери продолжать заниматься балетом. Об этом она рассказала в передаче “Позаочі”, запись которая опубликована 30 марта на YouTube-канале Телеканал Интер (Inter TV channel).

“Было ее жалко, потому что я посмотрела, какой это действительно каторжный труд, потому что подходят к тебе – где-то ущипнули, где-то шлепнули. Я понимаю, что педагог хотел добиться лучшего результата, он мог сказать: “Ах, ты корова. Ты так растолстела, что ты стоишь здесь – своим жиром трусишь?” Поэтому в какой-то момент я засомневалась. Думала: “Может, не надо? Может, пусть просто живет нормально и наслаждается своим детством?” – поделилась воспоминаниями мать Кухар.

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта “Танцы со звездами” на “1+1”.

С 2020 года она также является исполняющая обязанности директора Киевского государственного хореографического училища.

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