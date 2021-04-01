 

Мать Кухар: Педагог мог сказать: “Ах, ты корова”. В какой-то момент я засомневалась: “Может, пусть наслаждается детством?”

01.04.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мать примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар Марина Горелькова рассказала, что, увидев во время открытого урока в балетной школе, как преподаватели обращались с воспитанниками, засомневалась в том, стоит ли ее дочери продолжать заниматься балетом. Об этом она рассказала в передаче “Позаочі”, запись которая опубликована 30 марта на YouTube-канале Телеканал Интер (Inter TV channel).

“Было ее жалко, потому что я посмотрела, какой это действительно каторжный труд, потому что подходят к тебе – где-то ущипнули, где-то шлепнули. Я понимаю, что педагог хотел добиться лучшего результата, он мог сказать: “Ах, ты корова. Ты так растолстела, что ты стоишь здесь – своим жиром трусишь?” Поэтому в какой-то момент я засомневалась. Думала: “Может, не надо? Может, пусть просто живет нормально и наслаждается своим детством?” – поделилась воспоминаниями мать Кухар.

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта “Танцы со звездами” на “1+1”.

С 2020 года она также является исполняющая обязанности директора Киевского государственного хореографического училища.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Кабмин Украины назначил нового руководителя Гослесагентства

26.09 / Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Украина – страна, в которой если ты при деньгах и власти – живешь в шоколаде. А для большинства людей нет справедливости

19.02 / Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в Киргизии

22.03 / Россияне рассказали о связанных с интернетом угрозах

03.09 / Пресс-секретарь Навального: Я убеждена, что решение об отравлении принимал Путин

28.07 / Зарплату менеджменту «Норникеля» увязать с экологическими KPI

20.03 / Степанов рассказал, когда в Украину привезут китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

17.02 / МИД: Американские санкции не помешают достроить «Северный поток – 2»

28.10 / FAZ – в отличие от Путина, Макрон не дождётся от Эрдогана извинений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)