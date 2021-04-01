Чубаров посоветовал сторонникам Навального обустраивать в Москве палаточный городок

Сторонникам российского оппозиционера Алексея Навального следует выходить на Манежную площадь в Москве и ставить там палатки. Такое мнение выразил 31 марта в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Если бы меня спросили, то я бы посоветовал членам штаба Навального назначить митинги в защиту Навального на ближайшую субботу, 3 апреля. При этом местом созыва митинга в Москве стоило бы определить Манежную площадь. Следует также призвать участников митинга тепло одеться, взять с собой утепленные палатки, инвентарь и продукты на несколько дней. Обустраивайте палаточный городок”, – написал Чубаров.

По его словам, следовало бы также заранее подготовить лозунги: “Крым – это Украина”, “Путин – х…йло”, “Свободу Навальному и всем политзаключенным”.

Глава Меджлиса подчеркнул, что его пост не о Навальном, а “в целях поиска реальной российской оппозиции”.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3740691612692632

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение Европейского суда по правам человека освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Адвокаты Навального посетили его в колонии 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

25 марта жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют. “Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно”, – заявила она.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут реагировать на обращение Навальной. Он сказал, что сейчас, когда Навальный осужден и находится в колонии, “адресатом для таких обращений” является Федеральная служба исполнения наказаний.

31 марта Навальный объявил голодовку. Среди претензий, которые выдвигает оппозиционер, – “будят по восемь раз на ночь” и недостаточная медпомощь (в частности, не передают ему лекарства).

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