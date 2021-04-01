“За майбутнє” потребовала от власти прекратить вмешиваться в выборы в округе №87

В округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду власть пытается продвинуть своего кандидата и украсть победу у других, заявили в партии “За майбутнє”. Сопредседатель одноименной парламентской депутатской группы народный депутат Тарас Батенко уверен, что победителем будет официально объявлен кандидат от “За майбутнє” Александр Шевченко.

“К сожалению, приходится констатировать, что имеем отрицательную тенденцию. Власть не впервые пытается незаконно протолкнуть своего кандидата в депутаты, грубо нарушая законы Украины и нормы морали. Два года назад власть ставила преграды, чтобы наш коллега по группе Сергей Рудик не мог получить мандат. Сейчас мы с тревогой наблюдаем за событиями в округе №87, где, по результатам подсчета голосов, проведенного штабами сразу нескольких кандидатов, победил Александр Шевченко”, – подчеркнул Батенко.

Он сообщил, что в окружной избирательной комиссии “происходят странные вещи”.

“Несколько суток ее работа была заблокирована из-за отсутствия кворума. В результате ЦИК вынуждена была сменить председателя и нескольких членов. По нашим данным, в округ прибыли 28 депутатов из фракции “Слуга народа”. Участники избирательного процесса испытывают огромное давление. Однако люди выходят на улицы, чтобы отстоять свой выбор. Понятно, что подобная ситуация недопустима в демократическом европейском государстве, которым стремится быть Украина. И, к сожалению, она бьет по международному имиджу Украины”, – сказал политик.

Он призвал власти прекратить давление, а президента – обеспечить защиту конституционных прав избирателей. Также Батенко заявил, что на нарушение законодательства должны отреагировать правоохранительные органы.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%. 29 марта кандидат по этому округу от партии “За майбутнє” Александр Шевченко опубликовал результаты параллельного подсчета голосов, согласно которым он находится на первом месте, на втором – претендент от “Слуги народа” Василий Вирастюк, на третьем – Руслан Кошулинский от “Свободы”.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который представляет “Свободу”, как и Кошулинский, признал проигрыш своего однопартийца. На своей странице в Facebook он заявил о таких же результатах параллельного подсчета голосов.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили.

По состоянию на утро 1 апреля, согласно официальным данным Центризбиркома, обработано 75,21% электронных протоколов и лидирует Вирастюк, а Шевченко оказался на третьем месте.

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