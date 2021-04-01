 

Бадоев с закрытыми глазами показал в сети “блаженство и безмятежность”

01.04.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский режиссер Алан Бадоев 1 апреля разместил в Inatagram фото, на котором запечатлен возле бассейна.

Бадоев позирует в кадре с закрытыми глазами, сидя на земле возле стены в белом халате.

“Утро – это всегда отрывок из детства”, – написал он.

“Султан”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Блаженство и безмятежность”, – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню “Снег”. Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма “Оранжевая любовь”, который снял в 2006 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык

29.12 / Видео: Что изменит уход Меркель

01.07 / В Сети разоблачили юношу, обвинившего членов УИК в отказе на право в голосовании

05.07 / “Наблюдатель” сообщил, что компании Зеленских занимались “оптимизацией налогов”

15.07 / Суд ЕС отменил взыскание с Apple штрафа в 13 млрд евро

30.06 / Европейская версия Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже, чем для Китая

26.12 / Глава Якутии раскритиковал депутата за слова о декольте министра

21.01 / Стало известно, с кем Байден проведет первый телефонный разговор

24.12 / Россия и Беларусь договорились о цене на газ

04.01 / США из-за «угроз» Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)