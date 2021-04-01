Бадоев с закрытыми глазами показал в сети “блаженство и безмятежность”

Украинский режиссер Алан Бадоев 1 апреля разместил в Inatagram фото, на котором запечатлен возле бассейна.

Бадоев позирует в кадре с закрытыми глазами, сидя на земле возле стены в белом халате.

“Утро – это всегда отрывок из детства”, – написал он.

“Султан”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Блаженство и безмятежность”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню “Снег”. Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма “Оранжевая любовь”, который снял в 2006 году.

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