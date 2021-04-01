 

Сын Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске пообещал «скормить собакам» новорожденного брата

01.04.2021, 12:40, Разное
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В прошлую пятницу дизайнер Екатерина Тулупова подарила телеведущему Дмитрию Шепелеву сына.

Радостное событие немного омрачила реакция старшего сына от Жанны Фриске, а также падчерицы Лады. 8-летние дети заявили, что намерены «скормить собакам» новорожденного малыша.

Старшие наследники не очень обрадовались тому, что в их доме появился новый объект пристального внимания родителей. Дмитрий Шепелев задался вопросом, как сделать так, чтобы дети не стрессовали в этой ситуации и приняли нового члена семьи. Естественно, пара разговаривала с ними во время беременности Екатерины Тулуповой, но этого оказалось недостаточно.

Друзья новоиспеченных родителей посоветовали купить Ладе и Платону долгожданные подарки от младшего брата. Поэтому им преподнесли комиксы и заветную мягкую игрушку. Кроме этого, директор школы подсказала хорошую идею, которая заключается в посвящении в «старшие».

8-летним детям вручили золотые медали «Старшей сестре» и «Старшему брату», а также закрепили эффект именным тортом. В результате, Шепелев и Тулупова слышат теперь слова «Какой милый малыш». Лада и Платон не отходят от кроватки с новорожденным и пытаются его нянчить.

Общий сын пары появился на свет в элитной клинике «Лапино». Пребывание гражданской супруги телеведущего в больнице было максимально комфортным. Она находилась в двухместной люкс-палате, в которой была и специальная комната для гостей.



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