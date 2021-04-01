Лера Кудрявцева показала процесс восстановления после реанимации

Последний год для Леры Кудрявцевой выдался сложным, так как ее буквально преследуют проблемы со здоровьем. Сначала начал протекать имплант, и она перенесла операцию на груди, после – сломала крестец, а недавно попала в реанимацию. Телеведущая показала подписчикам в микроблоге Instagram, как восстанавливается после всего этого.

Лера Кудрявцева опубликовала видео, на котором пробует практику Хора. Знаменитость призналась, что у нее тяжелые отношения со спортом, поэтому «тягать железки» и ходить в зал – это не ее. При этом, несмотря на свою дисциплинированность в рабочих моментах, заботу о теле она постоянно забрасывает. Несмотря на серьезный настрой, телеведущая сомневается, что будет регулярно посещать тренировки. Поэтому она задалась целью выучить базовые упражнения и заниматься или на съемках, или дома. Нагрузки направлены на то, чтобы она растягивала и расслабляла позвоночник.

В реанимации Лера Кудрявцева оказалась из-за стресса и повышенных рабочих нагрузок. Как пояснила ведущая «Секрета на миллион», ее организм не справляется, поэтому в определенный момент просто «сутулится и скукоживается».