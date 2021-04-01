Компания LG перестанет выпускать обновления для своих смартфонов

После закрытия подразделений, производящих смартфоны, компания LG перестанет выпускать для них обновления. Пользователи гаджетов LG не смогут даже обновить операционную систему Android после выхода новых патчей для улучшения системы безопасности.

Официально компания LG еще не заявляла о прекращении выпуска смартфонов, но ее представители с этим обращением могут выступить уже в грядущий понедельник. Сотрудников подразделений, которые, вероятно, будут закрыты, переведут на заводы по производству бытовой техники в южнокорейский город Чангвон.

Ранее компания работала над созданием смартфона LG Wing, а также гаджета с растягивающимся экраном. Но их производство было свернуто. Не выпустит компания уже произведенные новые модели, которые должны были появиться в магазинах в первой половине года. Эксперты полагают, что причиной такого решения являются убытки, которые корпорация терпит 23 квартала подряд, начиная с 2015 года.

Под ударом окажется большое количество владельцев уже выпущенных смартфонов LG. В итоге они останутся без технической поддержки производителя и обновлений, направленных на повышение защиты устройства.

Источник: glas.ru