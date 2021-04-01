 

Захарова прокомментировала акцию против визита Познера в Грузию

01.04.2021, 12:16, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера, подчеркнула, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы.

«Пути демократии нецивилизованы», – написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив строчку из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города»: «Идем дорогой трудной мы в город изумрудный».

В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. При этом МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Протестующие окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.

В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.



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