Роскосмос подсчитал потери от пандемии

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01.04.2021, 12:16, Новости дня
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Около 6,5 млрд рублей потерял Роскосмос из-за пандемии коронавируса, сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

«Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли», – передает ТАСС слова Овчинникова.

Он добавил также, что Центр им. М. В. Хруничева за три года сократил долги со 124 млрд до 24 млрд рублей.

«На сегодняшний день, к сожалению, есть ряд предприятий в неудовлетворительном финансовом положении. Например, три года назад объем финансовых проблем центра Хруничева составлял порядка 124 млрд рублей. Благодаря вниманию и поддержке правительства РФ совместными усилиями госкорпорации и правительства нам удалось снизить объем финансовых проблем центра Хруничева до 24 млрд рублей», – сказал он.

Овчинников отметил, что Роскосмос вложил около 30 млрд рублей собственных средств.

Напомним, в январе сообщалось, что Центр им. М.В. Хруничева к концу 2023 года реконструирует в Москве мощности для производства водородных ступеней для ракет-носителей «Ангара-А5В», разгонных блоков «Бриз-М» и кислородно-водородных блоков тяжелого класса (КВТК).



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