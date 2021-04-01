Мнение: Фетиш-пальто

Вчера письмо предложила разобрать и комментаторы мои разошлись во мнениях.

То ли автор совсем рапан, то ли нерыба, то ли фокус у него на девушке, то ли на себе, то ли на нем рыбацкий колпачок, то ли большая корона.

Ох, народ.

Скажу сразу про автора.

Он рыба, причем типичная, то есть ближе к рапану, чем к нерыбе.

Рыб, которые близки к нерыбам, мы называем “рыба с потенциалом”, а тут потенциал так себе.

Давайте разберем ваши главные ошибки и попробуем на будущее определить критерии, по которым вы должны судить, кто автор письма и почему.

Пока что вы однозначно узнаете только абсолютных рапанов. Про явных нерыб многие понимают, что они не рапаны, но точнее определить не могут. С рыбами всегда почти засада. Они вам кажутся то рапанами, то нерыбами.

Вот, например, его дыры в работе и любви. Про работу все заметили, но некоторые решили, что работа – отдельный ресурс. Некоторым даже показалось, что у автора тут колпачок, раз он целый год жил на отложенные деньги. Жить, друзья, можно по-разному. Очень ленивые люди с игровой аддикцией живут иногда на одном рисе и бульонных кубиках, уйдя с головой в виртуальные схватки, и таким образом жить можно очень экономно. Лишь бы была крыша над головой, обеспеченная родителями, и немного денег, чтобы заплатить за интернет. Автор живет на кредитку, причем живет на широкую ногу, а это значит, что экономическая дыра быстро растет и почва из-под ног его уходит.

Если вы живете в кредит, энергия ваша утекает со страшной силой. Ресурсы все хоть и разные, но все-таки связанные, и слив энергии в одном ресурсе ослабляет вас и в других.

А вот его дыра в любви. Связана эта дыра с его игровой зависимостью и дырой в экономике. То есть не будь этого, отношения он бы имел скорее всего. Но их у него нет и толком никогда не было, а значит нерыбой он быть никак не может. Не придумывайте никаких потенциальных нерыб, пожалуйста. Главный критерий прокачанности ресурса – это прибыль. Нерыбы либо счастливы женаты, либо имеют выбор, на ком жениться. Периоды долгого воздержания у нерыб бывают, но они связаны с работой, а не с игрой в комп. Будь у автора прокачанный ресурс любви, он бы не сидел один как сыч.

Вот этого было достаточно, чтобы версию с нерыбой вы сразу отмели как невозможную.

Перестаньте выдумывать, что можно не пользоваться прокачанным ресурсом. Это все равно, что иметь прокачанную экономику, но жить без денег много лет. Короткое время после форс-мажорного краха – возможно. Но прокачанный ресурс регенерирует как хвост ящерицы. Понятно почему и как?

Многие предположили, что автор врет, что у него не было отношений, поскольку склеил девушку в баре он слишком ловко.

Наверное, если бы рыбак по какой-то причине решил бы всех обмануть, он мог бы написать, что девственник и девчонки от него шарахались, а дальше описал бы классные рыбацкие ходы и диалоги.

Но в данном случае нет классных ходов и диалогов, все ходы автора обычные. Они не плохие и не хорошие.

Спьяну он дерзок и смел в баре, а потом девушка сама берет инициативу в свои руки.

Мотив девушки многие поняли верно: корм короне.

Девушка любит выпить, покурить кальян, ей скучно в браке и мужу ее скучно, поэтому она охотно принимает ухаживания влюбленного кавалера.

Автор не рапан и огромной короны, которая кому-то померещилась, у него нет.

У него довольно честная рефлексия, нет большого решета, порогов тоже нет и его не бомбит от шатания короны.

У него достаточно ровное и последовательное проживание всей истории, именно это, наверное, сбило с толку тех, кто написал, что он нерыба.

Однако до нерыбы парню очень далеко.

Он не видит реальной обратной связи, постоянно приукрашивает реакции девушки, надевает на нее и ее мужа колпачки. Местами он в слиянии с ней и некоторые верно заметили эти места.

Из-за этого он много говорит ей о своей боли, и девушка жалеет его. Вот это ее про боль в сердце – это про жалость к нему. Из-за этого у него многовато пафоса в диалогах, вроде его “прожил” в ответ на ее вопрос, прочитал ли он ее книгу.

Девушка – большая Выскочка, любит говорить о себе, любит воображать обожание, прикармливать поклонников и даже придумывать их. Не будем забывать про весну и про время после ковида, когда многим дорог стал любой глоток свободы и вина. Автор не видит этого и кормит девушке корону не шарами, а собой. Опишете разницу?

Нерыба могла бы вести себя в чем-то похоже, но рефлексировала бы и оценивала иначе. Нерыба видел бы, что за игру с ним ведут, и поэтому сделал бы ход, который мог бы перевернуть дисбаланс.

Автор вряд ли на это способен.

Для девушки он десятый или двадцатый поклонник, с которым она пьет до утра вино и рассказывает о своей гениальности и востребованности. Если автор попытается склонить ее к сексу, она откажется, но сделает это не жестко, чтобы автор продолжал надеяться и бегать. Вместо того, чтобы заниматься работой, автор очень много энергии и денег с кредитки сольет на эту девушку и развлечение ее мужа. Мужу, скорее всего, нравится игра его жены. Она создает видимость хоровода, но не подпускает мужчин близко. Вот таким вот статистом стал наш автор, но не осознал это совершенно.

Если бы осознавал, мог бы сделать тот самый ход, который бы заставил его фигуру вырасти в поле девушки.

И вот вам вопрос, мои друзья.

Что это за ход? Но подумайте хорошенько, не торопитесь.

И напишите заодно, почему для такого хода нельзя иметь корону и внешний локус, а у автора нашего локус все дальше сползает от центра и корона начинает расти. Это тоже опишите.

Ну и про фетиш его заодно отгадайте загадку. Почему у него такой странный фетиш – пальто?