 

Мнение: Мьянма

01.04.2021, 12:00, Разное
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Этнические вооруженные группировки Мьянмы опубликовали заявление, в котором угрожают выйти из соглашения с армией Мьянмы о прекращении огня. Крупнейшими группировками в стране являются три этнические армии – Армия Аракана (АА) (крупнейшая из них), Национально-освободительная армия Та-анг (TNLA) и Армия национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA). Вместе они образуют так называемое «Тройственное братство». Помимо них есть этнические группировки меньшей численности, но и более радикальные. Речь идет о группировках Армия независимости Качина и Каренский национальный союз. Тройственное братство по своей инициативе прекратило боевые действия с сентября 2019 года и с тех пор продлевало мораторий на боевые действия. Продлит ли оно его теперь — неизвестно.

ООН выступила с заявлением о том, что ситуация в Мьянме близка к гражданской войне, а Мьянма — к состоянию несостоятельного государства. США вывозит своих госслужащих, оставляя лишь дипломатов. Таиланд объявил о беспрепятственном пропуске на свою территорию беженцев из Мьянмы.

В России, напротив, заявляют о том, что ситуация в стране относительно спокойная: "Я не уверен, что информация, которую мы видим в прессе, особенно в ведущих СМИ, о событиях в Мьянме, на все 100% соответствует тому, что происходит на земле", – сказал заместитель постпреда России при ООН Полянский. Это не вызывает никакого удивления — все фашистские режимы на планете — добрые союзники российского режима, который тоже мало чем отличается от них.

В Мьянме сильно буддийское духовенство. Пока оно не определилось по отношению к военному перевороту, однако и здесь намечается раскол, в том числе и среди теократической верхушки.

Сегодня ночью неизвестные сожгли ряд крупных торговых центров, принадлежащих армии Мьянмы. Армия (Тамадо) — это фактически корпорация, владеющая крупной собственностью на территории страны, контролирующая целые отрасли экономики.

Всего за время, прошедшее с момента переворота, Тамадо убила уже около 500 человек, более половины из которых — буквально в последние дни.

Источник: Эль Мюрид



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