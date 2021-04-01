Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с детьми подготовились к Пасхе: фото семьи в полном составе

Ее Величество Дании Маргрете II, ее старший сын, кронпринц Фредерик с женой, кронпринцессой Мэри, и детьми – 15-летним принцем Кристианом, 13-летней принцессой Жозефиной и 10-летними близнецами, принцессой Изабеллой и принцем Винсентом собрались вместе, чтобы в семейном кругу подготовиться к светлому празднику Пасхи. В официальном аккаунте датской королевской семьи в Instagram были опубликованы фотографии, сделанные на территории дворца.

Королева и ее родные, сидя за огромным столом в светлой гостиной, раскрасили пару десятков яиц — причем делали они это в весьма простой манере, на газетах, а вместо специальных стаканчиков для воды использовали обычные стаканы. Несмотря на свой статус, датские монархи ведут себя очень скромно и даже отдыхают без десятков охранников не на далеких островах, а на родных пляжах Дании.

Кстати, 16 апреля королева Дании и вдова принца Хенрика, скончавшегося 13 февраля 2018 года, Магрете II отпразднует свое 81-летие. Королева правит Данией с 1972 года. Она стала первой женщиной, взошедшей на престол, и ради нее даже пришлось переписать закон о престолонаследии, так как у предыдущего короля Фредерика IX были только дочери. Также Маргрете II является прапраправнучкой российского императора Николая I.

Слева направо: принцесса Жозефина, кронпринц Фредерик, королева Магрете II, кронпринцесса Мэри, принц Кристиан, принц Винсент и принцесса Изабелла

У датчан Пасха имеет свои национальные черты: например, она празднуется не один, а два дня, хотя этот праздник у датчан менее популярен, чем Рождество. На Пасху в Дании накрывают богатый мясной стол и варят особый сорт пива. Как и в Германии, яйца приносит детям Пасхальный заяц. Среди других популярных персонажей – Пасхальный цыпленок и ягненок, в кондитерских по все стране к Пасхе делают их из белого шоколада, сахара или карамели.

Раскрашиванием яиц, занимаются, в основном, дети. Часто на Пасху устраивают игру: гости за столом пишут друг другу письма, но подписывают их точками по количеству букв в имени. Получатель должен догадаться о том, кто отправил ему это письмо, и подарить отправителю яйцо.

Напомним, кронпринц Фредерик и австралийка Мэри Дональд­сон, работавшая в сфере рекламы, встретились в сиднейском пабе во время летних Олимпийских игр 2000 года. Она не знала его происхождения, а он представился незнакомке просто “Фредом” (памятуя о том, как однажды принц Фредерик не прошел фейсконтроль в баре в Брисбене, легко поверить в эту историю). Некоторое время у них был роман на расстоянии, а через год Мэри переехала в Европу. Королевской семье она была представлена в апреле 2002-го, а через полгода королева Маргрете дала благословение на брак, и Фредерик сделал своей избраннице предложение в Риме.

Чтобы стать женой будущего короля, Мэри пришлось отказаться от австралийского гражданства, перейти из пресвитерианской в датскую лютеранскую церковь, овладеть датским языком и дать согласие на отказ от всех рожденных в браке детей в случае развода. Свадьба пары состоялась 14 мая 2004 года и была устроена по всем канонам датской монархии, однако Мэри внесла в нее особый колорит – в частности, пригласила выступать на церемонии свою любимую австралийскую рок-группу.

15 октября 2005 года у супругов родился первенец – принц Кристиан, 21 апреля 2007-го – дочь, принцесса Изабелла. А 8 января 2011 года на свет Мэри родила близнецов – принца Винсента и принцессу Жозефину.