 

В Великобритании студенты разочарованы памятником Грете Тунберг

01.04.2021, 12:00, Разное
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Студенты университета Уинчестер в Англии выступили против установленного во вторник памятника шведской экоактивистке Грете Тунберг на территории вуза.

Статуя обошлась университету в $33 тыс., что вызвало недовольство среди представителей студенческого союза. По словам учащихся, такие траты денег не нужны во время пандемии и увольнения сотрудников.

Председатель студенческого объединения Меган Болл рассказала, что многие студенты из-за коронавируса не могут посещать вуз, учатся дистанционно и нуждаются в поддержке.

– Мы призываем руководство университета направить ровно ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам, — заявила Болл. Также она отметила, что Грета Тунберг “показывает фантастический пример всем, поднимая важные глобальные темы”, но памятник ей студенты ставить не хотят.

В администрации университета заверили, что скульптуру возвели не из средств фонда поддержки студентов и сотрудников образовательного учреждения, а свой выбор объяснили в заявлении: “Грета – молодая женщина, которая, несмотря на трудности в жизни, стала главной в мире экоактивисткой. Поскольку университет выступает за устойчивое развитие и социальную справедливость, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким способом. Мы знаем, что многие считают ее противоречивой фигурой. Как университет мы приветствуем дебаты и дискуссии по важным темам. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему, как бы сильно жизнь ни бросала нас.”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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