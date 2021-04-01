В РФ стартовал пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний

Пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний стартует в РФ 1 апреля, его первыми участниками станут работники авиационного и железнодорожного транспорта.

Финансировать проект будет ФСС. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено более 18,5 млн рублей, передает ТАСС.

Пресс-служба правительства сообщала, что в рамках проекта будут организованы медосмотры работников, чтобы выявить возможные ранние признаки профессиональных заболеваний. Такие сотрудники пройдут профилактическое лечение в центрах реабилитации Фонда социального страхования (ФСС). Продолжительность лечения составит 18 дней, на этот период работникам дадут дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того, им возместят стоимость проезда к месту профилактического лечения и обратно.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что участниками проекта будут работники, у которых еще нет подтвержденного диагноза профессионального заболевания, однако наблюдается формирование предпосылок их возникновения и признаков неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов.

«Весной 2021 года медицинскими организациями, принимающими участие в пилотном проекте, будут проведены медосмотры работников выбранных сфер. По их результатам будет произведен отбор в пилотный проект. Медосмотры работников будут проводиться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Такие работники будут временно выведены из вредных условий труда для проведения профилактики профзаболеваний», – рассказали в министерстве.

Там добавили, что профилактические мероприятия будут проходить в выбранных центрах реабилитации ФСС. После нее работник вернется на рабочее место, а сведения о результатах будут отражены в информационных системах медицинских организаций, принимающих участие в пилотном проекте. На основе этих данных планируется осуществлять мониторинг состояния здоровья работников и оценку эффективности профилактического лечения.

«Профилактика профессиональных заболеваний в центрах реабилитации ФСС будет проводиться в соответствии с индивидуальными планами, которые будут разрабатываться медицинскими организациями для каждого работника. В индивидуальном плане будут определены согласованные с центром реабилитации ФСС необходимые профилактические мероприятия, методики и средства, применяемые при проведении профилактики профессиональных заболеваний», – отметили в Минтруда.

Графики прохождения профилактики профессиональных заболеваний работниками, у которых по результатам медицинских осмотров выявлены признаки воздействия вредных производственных факторов, будут согласовываться работодателями с центрами реабилитации ФСС, после согласования списков таких работников с Минтрансом.

«Минздрав принимал участие в согласовании постановления правительства, и на данный момент министерство продолжает работу по формированию критериев профзаболеваний у различных категорий работников. По этой методике работодатели совместно с Фондом социального страхования будут формировать группы работников, у которых возникают те или иные профессиональные заболевания. Ведь действительно, в запущенных ситуациях профессиональные заболевания могут привести к инвалидизации, но на начальных формах этих заболеваний их можно компенсировать, чтобы не дать развиться. По разработанным Минздравом РФ критериям и будет оцениваться эффективность профилактического лечения», – сообщил главный внештатный специалист профпатолог Минздрава Игорь Бахтияров.