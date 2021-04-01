РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно.

«РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V», – информирует фонд, передает ТАСС.

TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае.

«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.