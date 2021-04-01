 

РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V»

01.04.2021, 11:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно.

«РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V», – информирует фонд, передает ТАСС.

TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае.

«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / “Укрзалізниця” запустила новый маршрут Киев – Авдеевка

02.11 / Польская PGNiG подала новую заявку на снижение цены российского газа

28.06 / На тестах замечен прототип обновленного купе Porsche 911 GT3

28.03 / FAZ – немцы хотят меньше работать и чаще отдыхать

13.02 / В Екатеринбурге пропал тележурналист

19.01 / Планы США по санкциям против «Фортуны» вызвали сожаление у властей Германии

27.06 / Принстонский университет отрекся от президента США Вильсона из-за расизма

27.02 / Байден пообещал Саудовской Аравии новые изменения в политике

23.02 / Полуголый блогер сплясал на фоне Мамаева кургана для ролика в TikTok

08.09 / Медведев предложил обсудить введение безусловного дохода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)