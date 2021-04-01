Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили из-за учений
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Движение автотранспорта на Крымском мосту в четверг приостановлено в связи с противопожарными учениями, сообщили в УПРДОР «Тамань».
«В данный момент движение на Крымском мосту приостановлено, но в ближайшее время будет возобновлено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Напомним, 19 февраля Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды.
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