Стало известно, кто и сколько заплатит за банкопад 2014–2017 годов

По информации журналистов, до 2031 года долг структуры перед министерством финансов достигнет 100 млрд грн, из которых большая часть – 64 млрд грн – начисленные проценты, возврат которых планируется переложить на бывших акционеров и топ-менеджеров ликвидируемых банков.

“Предложенная схема реструктуризации является лучшим компромиссом между ФГВФО и Министерством финансов и отвечает лучшим международным практикам реструктуризации задолженности. Она не предполагает “прощения” долга, вместо этого возлагает чуть ли не основную финансовую ответственность на бывших акционеров и топ-руководителей банков, чья деятельность привела к неплатежеспособности возглавляемых ими учреждений. Ответственность за прошлый кризис в первую очередь несут должностные лица неплатежеспособных банков, а не действующие банки-участники Фонда”, – сказал в комментарии журналистам руководитель практики реструктуризации KPMG в Украине Юрий Федорив.

В то же время срыв реструктуризации долга может лечь очередной нагрузкой на действующие банки-участники Фонда гарантирования. Действующим законодательством предусмотрена возможность введения Фондом дополнительных специальных сборов. И гарантий, что этого не произойдет, нет. Представители банковского сообщества уже отреагировали на такие перспективы.

“Мы – категорически против любой дополнительной нагрузки, которая может лечь на банки. Нельзя забывать, в каких условиях мы сейчас все оказались. Увеличение размеров взносов (если это предусматривается) добавит банкам затрат и эти дополнительные затраты в конечном итоге отразятся на клиентах банков”, – сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Вопрос реструктуризации долгов Фонда должен быть решен на законодательном уровне. Если реструктуризация долгов произойдет, то уже в этом году ФГВФЛ обещает повысить сумму гарантирования вдвое – до 400 тыс. грн. В противном случае бановская система, а значит и каждый клент банка, и в дальнейшем будет возвращать многомиллиардные долги, оставшиеся в наследство после банкопада 2014–2017 гг.

Во время кризиса 2012–2017 годов с рынка было выведено 95 из 175 банков – то есть свыше половины банковськой системы. Фонд гарантирования выплатил их вкладчикам порядка 90 млрд грн возмещения. Для осуществления выплат в долг под рыночные 10-12% годовых было получено около 80 млрд грн: 20 млрд грн у НБУ и 59 млрд грн у Министерства финансов. На сегодня Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн – начисленные проценты.

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