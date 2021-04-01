В Совфеде призвали ввести запрещенные Конституцией цензуру и идеологию

Член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди предложила восстановить в России цензуру, идеологию и пропаганду, несмотря на то, что это запрещено Конституцией.

Такое заявление она сделала на расширенной встрече членов Совфеда с чиновниками и общественниками. Сенатор говорит, что у нее четверо детей, которые постоянно сидят в социальных сетях, и она не в состоянии на это повлиять, и именно поэтому она предлагает возродить цензуру во всей стране.

– Четверо моих детей сидят в соцсетях, и я ничего не могу сделать, хотя и отбираю у них телефоны, лишаю чего-то. Это бесполезно. Нам нужна цензура, идеология и пропаганда, хотя кому-то эти слова не нравятся, – сказала она.

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