 

Назван член королевской семьи, интересовавшийся цветом кожи маленького Арчи

01.04.2021, 11:48, Разное
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После того, как принц Гарри и Меган Маркл дали свое самое обсуждаемое интервью Опре Уинфри, в Сети не утихают разговоры. Всем интересно, кто тот тайный член королевской семьи, которого интересовал цвет кожи сына герцогов Сассекских – Арчи.
Знаменитая пара сразу обозначила, что речь не идет о королеве Елизавете II и ее муже принце Филиппе. Поэтому подозрения пали на брата принца Гарри – Чарльза. Именно с его подачи было «отрезано» финансирование Короной герцогов Сассекских. Кроме этого, Меган Маркл во дворце принц Чарльз были не очень рады из-за ее влияния на брата. Однако оказалось, что к расистскому скандалу он не имеет отношение.

По словам британской писательницы Колин Кэмпбелл, в цвете кожи Арчи усомнилась единственная дочь Елизаветы II – принцесса Анна. Она активно отговаривала принца Гарри от брака с американской. Однако королевский эксперт отметает, что наследницу королевы просто неправильно поняли. Принцесса Анна пригласила племянника на разговор, озвучив опасения по поводу того, что Меган Маркл не сможет в полной мере понять наследие Великобритании. Она имела в виду происхождение актрисы, а также трудности, с которыми могут столкнуться их будущие дети. Принц Гарри сразу «побежал» к супруге, которая интерпретировала слова принцессы Анны как расизм. Колин Кэмпбелл убеждена, что дочь Елизаветы II не указывала на цвет кожи Арчи, а подразумевала культурный багаж и характер герцогини Сассекской.

Брак принца Гарри его тетка восприняла без особого восторга. Она предвидела проблемы, которые возникнут при союзе с американкой. Принцесса Анна высказывала опасения, что звезда «Форс-мажоров» не способна стать хорошей женой, полноценной гражданкой Великобритании и прилежной сотрудницей Короны.



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