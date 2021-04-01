 

Ученые: Ожирение может сократить жизнь пациентам с определенными типами рака

01.04.2021, 11:48, Разное
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Ученые, представляющие Американское онкологическое общество, изучили результаты более 200 исследований о различных типа рака. Они пришли к выводам, что ожирение при определенном виде онкологии ведет к меньшей выживаемости пациентов.
В список исследователи включили рак толстой кишки, молочной и поджелудочной железы, матки и простаты. Оказалось, что больные, у которых диагностировали ожирение и онкологию почек, легких, а также меланому кожи, отличались лучшей выживаемостью. При этом, ученым необходимо до конца разобраться в причинно-следственных связях этих процессов. Взаимосвязь между продолжительностью жизни пациентов с тем или иным видом рака и весом достаточно сложна. Это явление получило название «парадокс ожирения».

По словам Лорен Терас, которая является научным руководителем эпидемиологических исследований и работает в Американском онкологическом обществе, процесс ожирения не является сам по себе защитным для онкобольных. В пример она привела рак легких, когда у пациентов возникает кахексия на поздних стадиях. У больных происходит заметная потеря мышечной массы и жировых отложений. Частично объяснить лучшую выживаемость в таком случае эксперт может более высоким ИМТ (индекс массы тела).

Лорен Терас подчеркнула, что жировая ткань человека является не инертной, а «метаболически активной». Она занимается производством гормонов и других веществ, которые способы подпитывать рост клеток и воспалительные процессы, напрямую влияющие на исход онкологического заболевания.

Источник: medikforum.ru



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