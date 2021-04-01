Психолог составил описание типичной внешности маньяков и насильников

Эксперт в области психологических наук перечислил, какие черты лица могут указывать на человека с наклонностями маньяка. Борис Хигир полагает, что в среднем все насильники имеют схожие черты, хотя многие специалисты отказываются признавать существование подобной теории.

Так, маньяка, насилующего женщин, по мнению Бориса Хигира, можно вычислить по перебитому в двух местах носу, рассечению бровей и прижатым ушам. Кроме того, они обладают большой и широкой челюстью, а также короткими руками с крепкими пальцами, позволяющими им удерживать свою жертву.

К таким выводам психолог пришел после изучения пяти тысяч дел осужденных преступников. Оказалось, что большинство насильников рождаются в марте, апреле, мае, июне и июле. Это наиболее теплые месяцы года. Внешне они никогда не выглядят агрессивно, например, педофилы обладают располагающей внешностью, но коренастой фигурой и крепким телосложением. Из-за закрытого характера их невозможно распознать.

Сопоставлением внешности и предрасположенности к преступлениям занимается криминальная антропология, создателем которой считают итальянского психиатра Чезаре Ламброзо. Многие специалисты не согласны с такой теорией. Позднее криминолог из Австрии Франц фон Лист доказал, что не существует «черепов» убийц, а антропологические признаки преступников он счел «методически фальшивыми».

Источник: www.ridus.ru