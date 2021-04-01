 

Психолог составил описание типичной внешности маньяков и насильников

01.04.2021, 11:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт в области психологических наук перечислил, какие черты лица могут указывать на человека с наклонностями маньяка. Борис Хигир полагает, что в среднем все насильники имеют схожие черты, хотя многие специалисты отказываются признавать существование подобной теории.
Так, маньяка, насилующего женщин, по мнению Бориса Хигира, можно вычислить по перебитому в двух местах носу, рассечению бровей и прижатым ушам. Кроме того, они обладают большой и широкой челюстью, а также короткими руками с крепкими пальцами, позволяющими им удерживать свою жертву.

К таким выводам психолог пришел после изучения пяти тысяч дел осужденных преступников. Оказалось, что большинство насильников рождаются в марте, апреле, мае, июне и июле. Это наиболее теплые месяцы года. Внешне они никогда не выглядят агрессивно, например, педофилы обладают располагающей внешностью, но коренастой фигурой и крепким телосложением. Из-за закрытого характера их невозможно распознать.

Сопоставлением внешности и предрасположенности к преступлениям занимается криминальная антропология, создателем которой считают итальянского психиатра Чезаре Ламброзо. Многие специалисты не согласны с такой теорией. Позднее криминолог из Австрии Франц фон Лист доказал, что не существует «черепов» убийц, а антропологические признаки преступников он счел «методически фальшивыми».

Источник: www.ridus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Человек-амфибия был?

21.07 / На дне Тихого океана найдены похожие на «инопланетян» существа

06.10 / Мнение: Фотоцирк, над которым и ёжики в садике смеются

23.12 / Американский композитор обратился в полицию в Москве

28.10 / Мнение: Charlie Hebdo обидел Эрдогана?

22.03 / Губернатора Пензенской области задержали по делу о взятке

01.03 / Межконтинентальные баллистические ракеты Америки стареют. А нужны ли они ей ещё?

14.02 / Мнение: Почему у греков не получилось с империей

04.12 / Мнение: Россияне распробуют зимний отдых в России

08.12 / “Не требовалась госпитализация”: Антидепрессант показал эффективность при лечении COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)