Ангар под Москвой обокрали на полмиллиона

В ангар в деревне Верхнее Велино Раменского округа Подмосковья пробрались воришки. Они вынесли оттуда аккумуляторы, шины от большегрузов и электроинструменты, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Общая сумма ущерба оценивается в почти полмиллиона рублей. Благодаря записям с камер наружного наблюдения злоумышленников удалось найти. Задержан один подозреваемый – мигрант из Средней Азии. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что добычу успел продать.