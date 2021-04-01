 

Ангар под Москвой обокрали на полмиллиона

01.04.2021, 11:46, Разное
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В ангар в деревне Верхнее Велино Раменского округа Подмосковья пробрались воришки. Они вынесли оттуда аккумуляторы, шины от большегрузов и электроинструменты, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Общая сумма ущерба оценивается в почти полмиллиона рублей. Благодаря записям с камер наружного наблюдения злоумышленников удалось найти. Задержан один подозреваемый – мигрант из Средней Азии. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что добычу успел продать.



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