 

В Европе отказываются от гражданских прав и политических свобод

01.04.2021, 11:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авторы доклада отмечают, что большинство актов вводились без одобрения парламентов. Это свидетельствует о серьезном кризисе демократии в Европе, говорится в докладе.

По оценкам неправительственной организации Freedom Houde, состояние демократии и прав человека с начала пандемии ухудшилось в 80 странах. Эксперты ЭИСИ констатировали: ограничения прав и ухудшение демократии произошло почти во всех европейских странах.

Российские аналитики отметили рост тенденций к диктатуре. Исполнительная власть в большинстве европейских стран наделяет себя неограниченными полномочиями, вводит чрезвычайное положение. Все это происходит без должных мер парламентского контроля, говорится в докладе, выдержки из которого приводит газета “Известия”.

Серьезный удар нанесли и по свободе слова. “Во время пандемии коронавируса были возбуждены ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства», – отмечают авторы доклада.

Аналитики приводят в пример Венгрию. Прошлой весной там ввели уголовную ответственность за распространение «ложных или искаженных фактов, способных помешать или воспрепятствовать эффективности усилий по защите населения от распространения COVID-19». Также авторы доклада указали на инициативу ввести паспорта вакцинации, слежку за перемещениями граждан стран ЕС при помощи трекеров.

С выводами ЭИСИ согласен депутат бундестага Вальдемар Гердт. Германия за прошедший год отказалась почти от всех постулатов прав человека, которыми гордилась, сказал политик в беседе с “Известиями”.

“На сегодняшний день это просто политическое шоу, которое проверяет, насколько легко мы отдадим все свои демократические права. Мы их, надо сказать, отдали практически без сопротивления”, – констатировал парламентарий.

Один из авторов доклада, член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов напомнил, что почти все страны боролись с пандемией при помощи карантинов. Но в России, в отличие от Европы, большую часть ограничений сняли к осени, сказал он.

Наша страна начала усиливать здравоохранение, а не вводить очередные локдауны, ограничивать права человека, закрывать экономику, подчеркнул эксперт.

“Ряд стран — и Россия одна из них — после замешательства от первой волны начали выстраивать стратегию борьбы с пандемией путем разумного сочетания медицинских мер реагирования и ограничений”, – сказал Кузнецов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / На российский космический буксир поставят реактор из антиматерии

26.09 / На открытии первой в США «Крошки Картошки» выстроилась многокилометровая очередь

09.03 / Мнение: Приговор убийцам Карлова

04.01 / Мнение: Работай умно

14.09 / Мнение: Служба и гибель подводной лодки “Сюркуф”

25.12 / Король Виллем-Александр с королевой Максимой и принцесса Мадлен представили рождественские открытки

04.11 / Учёные рассказали об опасности высокого давления в ночное время

23.11 / Ученые предупредили о вреде разжевывания витаминов

17.03 / Intel представила новое семейство 11 поколения для настольных систем

23.12 / Врачи услышали музыку, проверяя пульс на стопе пациента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)