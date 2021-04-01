Мнение: Фигуристкам продлевают детство…



Анна Щербакова, чемпионка среди взрослых.

…при помощи блокаторов гормонов. Очередной мощнейший скандал в российском спорте. По сути – опять допинговый, только допинг тут своеобразного действия.

Блин, прочитал – чуть не стошнило от омерзения. Какая же клоака это ваше фигурное катание! Насколько хорошо вообще ничего про него не знать! Нет, то, что это “спорт” с весьма отчетливым привкусом педофилии – такой, знаете, в стиле Набокова, с описанной им любовью к “нимфеткам” – давно было понятно. Едва ли можно считать нормальным “спорт”, в котором ЖЕНСКИЕ соревнования стабильно имеют шанс выиграть только юниорки в возрасте 15-16 лет, при этом выглядящие на 11-13 лет, как раз “возраст Лолиты”.

А нормальные красивые женщины, со всеми присущими женщинам особенностями, типа Туктамышевой, обречены быть вечно в тени “нимфеток”, которые пофеерят год-два – и сгорают, а на смену им “фабрика Тутберидзе” уже выпекает партию новых точно таких же нимфеток! Про то, что современное фигурное катание является по своей природе “антиженским” и педофильским, давно писали – да оно ведь и так совершенно ясно каждому, имеющему глаза. Акцент на сложности и прыжках в 4 оборота делают женщин попросту неконкурентноспособными по сравнению с узкими, хрупкими, мальчикоподобными девочками; нормально развитая женщина просто не может так же прыгать и крутиться – она банально тяжелее, у нее не та “центровка”.

Но все это как бы “терпели” – хотя мне, откровенно говоря, совершенно непонятно, какой смысл в том, чтобы лишать детства целые табуны девочек, чтобы они стремились стать “чемпионками мира и Европы” среди взрослых (!!) в 15 лет, а уже в 17 чтобы они “закончили карьеру”? Это же явно такая форма легальной “подгонки мяса” для похотливых стариков, выдающих себя за эстетов, разве нет?

Но вот теперь подоспела и вишенка на этом торте из дерьма: французы обвинили русских фигуристок, что они принимают блокаторы гормонов в предпубертатном возрасте – с вполне очевидной целью: НЕ ВЗРОСЛЕТЬ! Цитата: «Люпрон» (действующее вещество – лейпрорелин, в России продается под названием «Люкрин Депо») – противоопухолевое гормональное средство. Обычно применяется для лечения злокачественных опухолей предстательной железы и доброкачественных образований матки. Однако он также имеет свойство блокатора гормонов – тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин. Применяется только в виде инъекций – подкожно или внутривенно.

Фигуристкам есть смысл применять лейпрорелин для того, чтобы замедлить развитие тела и наступления пубертата – одной из главных проблем современных спортсменок, так как выступать на взрослом уровне они начинают очень рано (с 15 лет). Пубертатный период все проходят по-разному, но многим он может если не сломать карьеру, то как минимум усложнить путь на вершину.

Систематическое применение лейпрорелина поддерживает низкий уровень эстрадиола в организме девушки – этого может хватить, чтобы выиграть несколько крупных турниров, не борясь при этом с меняющимся телом.

У препарата много побочных действий, среди которых депрессия, тревожность, нервозность, бессонница, галлюцинации, изменения личности, нарушение памяти, тахикардия, изменение аппетита, вкуса, рвота, резкое снижение или увеличение массы тела, снижение тембра голоса и избыточное оволосение (только у женщин) и множество других”.

Понятно, что сейчас, как и после всех прежних обвинений в допинге, у нас опять поднимется душераздирающий “патриотический” визг – “а докажите! Не было ничего! РЛО! Вы сами такие!!” и т.п., всё по стандарту. Но что до меня – я, как говорил Жванецкий, “верю сразу и навсегда”. Это просто недостающее звено в головоломку, и оно ложится как влитое.

Тем более, что про ту же Тутберидзе и ее методах уже известно предостаточно. Она – типичная дрессировщица “советского типа”, ее метода – превращение несовершеннолетних в настоящих “спорт-зомби”, для которых есть одна цель всей жизни – победа на соревнованиях. И та же цель – у их совершенно больных родителей, которые вваливают миллионы (фигурка – очень дорогой спорт), чтобы за счет своих детей удовлетворить какие-то собственные глубокие истероидные комплексы – непризнания или чего-то еще. То есть вся “фабрика” – клубок обезумевших садистов-невротиков, где детей ломают каждый день и каждый час 24/7. Спрашивается – вколют эти люди в ребенка противоопухолевый препарат, если им скажут, что это позволит ребенку “подольше оставаться девочкой” и крутить, стало быть, все эти четверные тулупы? Ответ: безусловно, да, и вопроса нет.

Невероятная мерзость. Мы тут давеча обсуждали “гормональную терапию” для трансгендеров – тоже, кстати, для 14-летней девочки в Канаде. Но в фигурном катании, как видим, ситуация не лучше.

Компрачикосы, охотящиеся на нимфеток с целью их изуродовать, забрали в современном больном мире невероятную силу. А Набоков, получается, написал пророческую книгу, предвосхитившую извращенный 21 век.

Смотрю на эту Анну Щербакову – сердце кровью обливается. Какое взрослое, даже старое лицо! Оно и понятно: целыми днями пашет как грузчик, невероятные нагрузки, постоянные микротравмы, жестокая дрессировщица, которая только орет “давай-давай!” – и плюс еще и наведенная блокатором гормонов химическая вечная депрессия. И зачем это всё – ради “славы родины”?! Да к черту такую родину и такую славу.