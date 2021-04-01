Дряхлая Америка







Недавняя победа аэродромного ветерка над Джо Байденом вновь поставила перед американским обществом вопрос о дееспособности национального истеблишмента. Нет, конечно, можно успокоить себя тем, что глубокий старик Джо – лишь ширма, позволившая подпустить молодую социалистку Кортес к рычагам реальной власти. Но это не отменяет того факта, что почти вся политическая элита Америки находится в возрасте, который можно охарактеризовать, как пенсионный. Именно Соединенные Штаты стали в XXI веке самой настоящей геронтократией.

В чем же причина? Да, пожилые люди, как правило, пользуются большим уважением в глазах общественности, и это верно во всем мире и в любом обществе, потому что они считаются более опытными. Но всё имеет свои пределы. На восьмом десятке умудренность легко переходит в маразм. Многое определяют американские законы о финансировании выборов, которые позволяют неподконтрольную избирательную поддержку через частные фирмы и профсоюзы. Коррупцию никто не отменял. Нынешние геронты у власти прошли долгий путь восхождения на Олимп власти. И по пути обрастали огромным количеством полезных связей. Связей, которые серьезные бизнесмены и финансисты, отходя от дел, передают по наследству. Ставки на старую, но проверенную лошадь, приносят гарантированные дивиденды.

Другой причиной политического одряхления может явиться то, что в такой огромной стране, как США нет общенационального медийного канала. Перспективный молодой политик, пробившийся через мощи стариков в одном штате, останется практически неизвестным для всей остальной страны. Хотя, геронтократия правит бал и на уровне штатов – среди полусотни американских губернаторов нет ни одного молодого.

Еще одним объяснением возникновения геронтократии может являться политическая пассивность молодежи. Американская избирательная система чрезвычайно сложна, молодые люди, чтобы принять участие в выборах, должны зарегистрироваться, а это довольно хлопотно для тех, кто мобилен и часто переезжает с места на место, как это обычно делают молодые люди. Кроме того, выборы в Америке, по традиции, всегда проходят во вторник, то есть – в рабочий день. Мало кому из работающих приходит в голову рисковать брать отгул ради политического волеизъявления. Поэтому самые активные избиратели в США – люди от 50 лет и выше. Соответственно, политики, составляя свои предвыборные программы, обращают первоочередное внимание именно на их интересы. В старых политиках из Вашингтона пожилые американские избиратели видят защитников своих интересов. Сложно сказать, когда ситуация изменится. Но, похоже, что нынешний путь, это путь в никуда.

Оригинал на английском.