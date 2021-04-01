 

Мнение: Инцидент

01.04.2021, 11:12, Разное
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Неприятная история произошла с Владимиром Познером в Грузии, где его приезд вызвал хотя и локальные, но достаточно массовые протестные мероприятия с бросанием разных предметов, в том числе и пачкающих — в общем, приезд не задался.

При этом Познер культивирует свой образ осторожно-оппозиционного, а точнее, либерального журналиста. Лёгкий сквозняк свежего воздуха в смраде путинской пропаганды. На фоне беснующихся вечерних «м…звонов» Познер смотрится вполне благообразно.

Однако у режимов фашистского толка (модификаций у них много, но в целом их можно выделить в одну общую группу) есть одна и весьма неприятная особенность. С ними нельзя взаимодействовать, не став при этом их частью. Познер, ведущий программу на одном из ведущих пропагандистских ресурсах режима, может имитировать любой уровень своей отстраненности от режима и его преступлений, но воспринимается он все равно в качестве его части. А значит — несет ответственность за все его преступления. И изменить ситуацию практически невозможно, разве что прямо заявив о своем категорическом несогласии с режимом. Естественно, утратив при этом доходное место.

Познер, приехав с сугубо частной поездкой в Грузию, получил ясный сигнал, как именно он воспринимается с точки зрения сотрудничества с путинским режимом. В целом можно объяснить произошедшее провокацией и происками каких-то враждебных сил, но суть произошедшего не меняется. Сотрудничество в любой форме с фашистским режимом делает человека фашистом. Ему остается это либо принять, либо попытаться изменить. Сделав над собой усилие.

Источник: Эль Мюрид



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