Бейонсе поделилась редкими кадрами с близнецами и дочерью Блу Айви

39-летняя Бейонсе поделилась на своей страничке в Instagram (на которую, к слову, сейчас подписаны 170 миллионов человек) редкими архивными снимками с семьей. В частности, певица опубликовала селфи с 9-летней дочерью Блу Айви, которая недавно получила свою первую статуэтку “Грэмми” — вместе с известной мамой она выиграла в номинации “Лучший музыкальный клип” за видео на песню Brown Skin Girl. Также Бейонсе выложила фотографии, на которых можно рассмотреть близнецов Сэра и Руми, но лишь со спины. В июне им исполнится четыре года.

Кадры были сделаны в редкий для селебрити выходной — его Бейонсе провела с детьми на пляже в Малибу, после чего они отправились в один из самых любимых ресторанов голивудских звезд Nobu. Был ли с ними 51-летний рэпер Джей-Зи, неизвестно. Стоит отметить, эта семья отличается крайней скрытностью от папарацци: последний раз они попадали под прицел фотографов в августе прошлого года — в полном составе они отдыхали на частной яхте в Хэмптонсе.

Бейонсе и Блу Айви Руми Бейонсе и Сэр

Напомним, Бейонсе Ноулз и Джей-Зи вместе с 2002 года, а 4 апреля 2008 года они поженились в Нью-Йорке. 7 января 2012 года у пары родилась дочь Блу Айви, а спустя пять лет, 12 июня 2017 года Бейонсе родила близнецов — мальчика Сэра и дочь Руми. Позже певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной. На поздних сроках у певицы были диагностированы токсемия плода (отравление токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который возникает на втором или третьем триместре и проявляется повышенным давлением, учащенным пульсом и сильнейшими отеками – к концу беременности певица весила около 98 килограммов. Бейонсе пришлось несколько раз ложиться в больницу и находиться под специальным наблюдением врачей. Роды, по словам певицы, тоже были очень сложными. Во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, поэтому было принято решение делать экстренное кесарево сечение.