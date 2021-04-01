 

Microsoft вооружит солдат США дополненной реальностью за 22 млрд долларов

01.04.2021, 11:04, Новости дня
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Microsoft выиграла контракт в 21,9 млрд долларов, согласно которому в ближайшие десять лет корпорация обеспечит армию США по меньшей мере 120 тыс. гарнитур дополненной реальности.

Компания Microsoft предоставит гарнитуры IVAS (Integrated Visual Augmentation System, «Интегрированная система визуального дополнения»), которые будут накладывать контекстную информацию поверх реального мира и помогут солдатам тренироваться. Устройства основаны на разработанной в 2016 году гарнитуре Microsoft HoloLens, пишет Financial Times.

«Программа обеспечивает повышенную осведомленность о ситуации, позволяя обмениваться информацией и принимать решения в различных сценариях», – говорит сотрудник Microsoft Алекс Кипман, добавляя, что гарнитуры «помогут оставаться солдатам в безопасности и сделают их более эффективными».

На фоне этих новостей акции компании подорожали на 2% и достигли около 236 долларов за штуку.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC, сотрудничество Microsoft с армией США началось в 2018 году. Тогда компания получила контракт на сумму 480 млн долларов на разработку прототипов IVAS.



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