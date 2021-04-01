 

Сторожевой катер усилил охрану границы Крыма с Украиной

01.04.2021, 11:04, Новости дня
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Пограничники Крыма получили новый сторожевой катер для охраны государственной границы и обеспечения безопасности на севере Крыма, информирует пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

«Катер амфибийного типа будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Новый пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС предназначен для охраны государственной границы и обеспечения безопасности РФ на севере Крымского полуострова, добавили в ведомстве. Катер может свободно передвигаться по суше, мелководью, болотистой местности, камышовым зарослям и замерзшим водоемам. Способен развивать скорость более 50 узлов и перевозить 12 военнослужащих с вооружением и двумя квадроциклами.

«Основными задачами по применению пограничных сторожевых катеров на воздушной подушке проекта А25 на севере Крыма являются: контроль за соблюдением правил пограничного законодательства, преследование быстроходных маломерных целей, ведение поисковых и спасательных операций, доставка военнослужащих и грузов в труднодоступные участки местности», – отметили в ведомстве.

Пограничники отметили, что катер оснащен противопульным бронированием и крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, который может быть использован в случае угроз безопасности или покушения на территориальную целостность.

Напомним, в ноябре глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Киев не сделал выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма.



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