 

В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

01.04.2021, 11:04, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 9169 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2151, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 560.

Всего в стране выявлено 4 554 264 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 176 419 человек, из них 10 247 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 99 233 человека.

Накануне, 31 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8275. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 894.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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