 

В Луганской области в патрульных бросил гранату водитель мопеда – полиция

01.04.2021, 11:02, Новости дня
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1 апреля в Рубежном Луганской области водитель мопеда бросил боевую гранату в сотрудников правоохранительных органов. Об этом в Facebook проинформировала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

“Утром в Рубежном наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7-го микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. К счастью, от взрыва гранаты полицейские не пострадали”, – написала она.

По данным Погукай, “злоумышленник использовал гранату РГД-5”.

“Также на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5, которые он выбросил, убегая от полицейских. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение правонарушителя. Бойцы КОРД задержали его в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати”, – говорится в посте.

Для поисков и задержания мужчины, которым оказался 39-летний житель Рубежного, была проведена спецоперация.

“Этот мужчина ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но суд вынес ему условное наказание”, – отметила спикер полиции региона.

Уголовное производство открыто по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/csomvd/posts/3628443180597302

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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