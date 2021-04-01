Зарплата главы НКРЭКУ в 2020 году была больше, чем у президента, премьера и генпрокурора

Зарплата главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка за 2020 год составила 2,15 млн грн в год. Его декларация опубликована сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Агентство “РБК-Украина” обратило внимание, что по сравнению с 2019 годом среднемесячная зарплата Тарасюка выросла с 92 тыс. 186 грн в месяц до 179 тыс. 195 грн, то есть почти в два раза.

Кроме зарплаты в 2020 году Тарасюк еще получил 1,8 млн грн дивидендов от своей компании “Метал Инвест”. Компания занимается изготовлением металлоконструкций на территории черкасского предприятия “Химволокно”, пишет “РБК-Украина”. Согласно декларации, главе НКРЭКУ принадлежит 10% акций “Метал Инвест”.

“Стоит отметить, что зарплата Тарасюка также кратно превышает доходы руководителей других регулирующих органов – например Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссии по регулированию в сферах связи и информатизации. Для сравнения, президент Владимир Зеленский задекларировал месячную зарплату в 2020 году на уровне 28 тыс. грн, премьер-министр Денис Шмыгаль – 60 тыс. грн, глава НАБУ Артем Сытник – 170 тыс. грн, генпрокурор Ирина Венедиктова – 94 тыс. грн”, – подчеркивает информационное агентство.

16 марта Окружной административный суд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения четырех членов НКРЭКУ, в том числе и Тарасюка. Их законные полномочия истекли в январе 2020 года.

В начале октября НАПК начало проверку главы Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Члены тарифной комиссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций “Главком”, сейчас их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц.

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