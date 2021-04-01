“Конец – меня еб…т жирный дед”. Звезда сериала “Школа” рассказала, как ее изнасиловали в Москве

22-летняя украинская актриса Елизавета Василенко, строящая карьеру в РФ, в интервью YouTube-каналу “Пушка” 31 марта призналась, что ее в 17 лет изнасиловал мужчина преклонных лет.

Василенко заявила, что, убегая от сложных отношений, переехала в Москву. Там она жила в одной квартире с девушкой-эскортницей.

“И тут день рождения этой девочки. Она собирает всех своих друзей и говорит: “Хочу познакомить тебя со своим парнем”. А у нее не парень, у нее дед”, – рассказала актриса.

Василенко заявила, что ей что-то подсыпали в алкоголь.

“У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало – я сижу пью, конец – меня еб…т жирный дед. Меня изнасиловали. Он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он огромный. Я не могу вылезти”, – рассказала она.

По словам актрисы, она смогла вырваться и выбежала голой на улицу.

“В этот момент я думаю, что все – моя жизнь закончилась. Подъезжает такси, и я не знаю, чего мне ждать. Я смотрела на таксиста и думала, что, наверное, все закончится еще хуже, трахнут, убьют и закопают”, – призналась девушка.

Василенко отметила, что таксист сказал ей: “Я все понимаю. Скажи куда везти, просто довезу, лишь бы ты была цела”.

“Тогда я охерела, что есть люди хорошие еще”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: ПУШКА / YouTube

Елизавета Василенко – уроженка Днепра. Она стала известной после выхода молодежного сериала “Школа” на канале “1+1”. В проекте Василенко исполнила роль Лолы Гавриленко.

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