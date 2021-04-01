Зеленскому доверяют 46%, Кличко – 33% украинцев – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский – лидер в рейтинге доверия украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 апреля результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Главе государства доверяют 46% украинцев. При этом 51% – не доверяют.

На втором месте мэр Киева Виталий Кличко, ему доверяют 33% опрошенных (не доверяют – 54%). 32% респондентов доверяют экс-премьер-министру Украины Владимиру Гройсману (не доверяют – 59%) – он третий в рейтинге.

В первой пятерке рейтинга доверия украинцев спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко – им доверяют 31% и 29% опрошенных (не доверяют – 36% и 69% соответственно). При этом 29% украинцев не знают, кто такой Разумков.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко и сопредседателю партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрию Бойко доверяют 23% респондентов.

Опрос проводился 26–28 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Инфографика: ratinggroup.ua

По данным опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23–24 марта, рейтинг доверия украинцев возглавлял Зеленский (45%). Тимошенко доверяли 30% опрошенных, Порошенко – 25%.

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