“Был повар, а стал плейбой”. Обнаженный Хименес-Браво обнародовал фото с отдыха на яхте
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Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 31 марта в Instagram поделился снимком, на котором запечатлен на яхте.
Фото сделано с нижнего ракурса – Хименес-Браво позирует в кадре в купальных плавках, сложив руки на бедрах. Ресторатор отметил, что отдыхает в Египте.
“Какая ваша любимая книга про море? Или фильм?” – обратился он к фолловерам.
“Эктор, когда вы уже оденетесь? Никак не налюбуетесь?” – отреагировали на снимок подписчики.
“Все, Эктора потеряли. Был повар, а стал плейбой”, – прокомментировали фото пользователи сети.
“Отличное фото. А рецепты где?” – написали в комментариях фолловеры.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.
22 марта Химнес-Браво сообщил, что находится в Египте.
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