“Был повар, а стал плейбой”. Обнаженный Хименес-Браво обнародовал фото с отдыха на яхте

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 31 марта в Instagram поделился снимком, на котором запечатлен на яхте.

Фото сделано с нижнего ракурса – Хименес-Браво позирует в кадре в купальных плавках, сложив руки на бедрах. Ресторатор отметил, что отдыхает в Египте.

“Какая ваша любимая книга про море? Или фильм?” – обратился он к фолловерам.

“Эктор, когда вы уже оденетесь? Никак не налюбуетесь?” – отреагировали на снимок подписчики.

“Все, Эктора потеряли. Был повар, а стал плейбой”, – прокомментировали фото пользователи сети.

“Отличное фото. А рецепты где?” – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

22 марта Химнес-Браво сообщил, что находится в Египте.

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