 

Невролог Полуэктов назвал опасные последствия недосыпа

01.04.2021, 10:54, Разное
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Врач-невролог Михаил Полуэктов пояснил об опасных последствиях недосыпа. Если человек мало отдыхает в постели, то в 1,6 раза повышается вероятность развития гипертонии. К тому же возникает риск наступления инфаркта миокарда.
Постоянные недосупы провоцируют повышение показателей артериального давления. Кроме того, у человека снижается иммунитет, поэтому существенно вырастает риск инфицирования различными вирусами. По словам медика, нарушается углеводный обмен, повышается риск развития сахарного диабета, появляется ожирение.

При этом пока на научном уровне не доказано отрицательное воздействие эпизодического засыпания. Риски значительно повышаются, если человек регулярно мало спит. Если такие ситуации происходит не чаще раза в неделю, то пока неизвестно, как это влияет на здоровье человека в целом.

Источник: www.mskagency.ru



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