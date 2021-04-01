 

В Антарктиде ученые нашли следы упавшего 430 тысяч лет назад крупного метеорита

01.04.2021, 10:54, Разное
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В восточном регионе Антарктиды исследователи обнаружили следы падения огромного метеорита или астероида. Это событие, произошедшее 430 тысяч лет назад, по своим масштабам могло превосходить случаи с Тунгусским метеоритом в 1908-м году и Челябинским метеоритом в 2013-м году.
Размер упавшего 430 тысяч лет назад метеорита мог составлять от 100 до 150 метров. Несмотря на такие размеры кратера он после себя не оставил, поскольку полностью сгорел в атмосфере. Земли достигла лишь струя расплавленного и испаренного вещества. Ее частицы в итоге обнаружили ученые. После тщательного исследования они пришли к выводу, что образцы имеют внеземное происхождение.

Падение метеорита состоялось в районе гор Сер-Рондане. Там были найдены сферулы конденсации, образующиеся во время взрыва метеорита. Образцы хондритов в составе имели высокое содержание никеля, что стало ключевым доказательством их внеземного происхождения.

По словам Матиаса ван Гиннекена, упади сегодня тело такого размера над Антарктидой, никакой угрозы для человечества не возникло бы. Но подобное событие может стать причиной жертв миллионов человек, если оно случится над густонаселенным городом.

Источник: ria.ru



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