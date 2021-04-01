Выбывшая участница шоу «Маска» Марина Кравец впервые показала лицо годовалой дочери

В своем микроблоге Instagram Марина Кравец опубликовала забавное видео, на котором впервые показала лицо годовалой дочери Вероники. После неожиданного разоблачения в шоу «Маска» актриса решила познакомить поклонников со своей наследницей.

Звезда Comedy Club сняла скетч на тему своего участия в нашумевшем проекте. Марина Кравец обыграла с супругом размышления судей о том, что под маской Солнца спрятали Юлию Паршуту или Елену Терлееву. При этом, в объектив камеры попала и маленькая Вероника. Фолловеры написали, что малышка похожа на «куколку», а также отметили, что ей «повезло с генами».

Дочь Марина Кравец родила год назад в частной столичной клинике в разгар пандемии коронавируса. По словам юмористки, наследница появилась на свет раньше установленного срока, поэтому все пошло не по плану. Она вышла с мужем на прогулку, а оказалась вскоре в роддоме. Вероника появилась на свет на восьмом месяца беременности артистки. Ее отец Аркадий Водахов, за которого Марина Кравец вышла замуж восемь лет назад. Встреча супругов состоялась в студенческие времена, когда они вместе играли в КВН. На данный момент 36-летний муж является продюсеров актрисы.