 

Политолог Карбалевич об анонсе переговоров властей Белоруссии с оппозицией: Москва предупреждает Лукашенко

01.04.2021, 10:52, Разное
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В конце марта главный редактор радио “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов сообщил о готовящейся встрече Александра Лукашенко с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. Журналист отметил, что переговоры будет вести Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Политолог Валерий Карбалевич усомнился в том, что белорусский президент действительно согласился сесть за стол переговоров с лидером оппозиционного движения. Эксперт напомнил, что политик отказался от диалога в самый критический для себя момент – в августе-сентябре прошлого года.

Напомним, что тогда около миллиона человек вышли на улицы с требованием отставки Лукашенко. Сторонники оппозиции обвинили руководство страны в фальсификации выборов президента. Зимой протестная активность резко снизилась, и пока так и не возобновилась.

“Сегодня рассчитывать на то, что Александр Лукашенко пойдет на переговоры, очень сомнительно”, – выразил мнение Карбалевич.

Эксперт предположил, что Венедиктов мог получить информацию о встрече от Кремля. По его словам, таким образом Россия попыталась надавить на Александра Лукашенко; показать, что если он не пойдет ей навстречу, то ему придется иметь дело с Западом. “Дескать, Москва предупреждает его”, – уточнил Карбалевич.



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