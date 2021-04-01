Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил ЧГТРК “Грозный” со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника.

Кадыров может получить награду за “выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае”.

По словам Тютюнника, заявку в Нобелевский комитет могли подать представители Норвегии.

Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в том числе члены национальных парламентов и правительств разных стран или международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

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