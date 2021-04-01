 

Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

01.04.2021, 10:47, Разное
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Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил ЧГТРК “Грозный” со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника.

Кадыров может получить награду за “выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае”.

По словам Тютюнника, заявку в Нобелевский комитет могли подать представители Норвегии.

Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в том числе члены национальных парламентов и правительств разных стран или международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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