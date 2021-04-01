Принц Уильям в военной форме записал видеообращение по особенному поводу

38-летний внук королевы Елизаветы II записал видеообращение, в котором поздравил военно-воздушные силы Австралии со 100-летием. Видео опубликовала пресс-служба Кенсингтонского дворца, резиденция принца. Для него этот праздник имеет большое значение — много лет назад Уильям проходил военную службу в этих войсках в звании пилота поисково-спасательных служб, а чуть позднее работал в санитарной авиации – пилотом вертолета скорой помощи. Причем в свою последнюю смену он совершил подвиг.

В день 100-летия Королевских ВВС Австралии у нас есть возможность подумать о службе, мужестве и самопожертвовании, которое проявили несколько поколений мужчин и женщин Австралии и всего мира. И во время войн, и во время перемирий Королевские ВВС Австралии имели выдающуюся репутацию благодаря свей стойкости, изобретательности и преданности,

– начал он свою речь, стоя в парадной форме. Далее принц Уильям вспомнил о масштабных пожарах, которые терзали континент в начале 2020 года — напомним, именно из-за этого ему и Кейт Миддлтон пришлось отменить свой очередной королевский тур в Австралию:

За последние двенадцать месяцев Австралия столкнулась с ужасными лесными пожарами и глобальной пандемией. Но и в это непростое время королевские ВВС Австралии еще раз продемонстрировали свою способность быстро реагировать на призывы нуждающихся австралийцев.

Принц Уильям

Герцог вспомнил и времена своей службы:

Во время службы я имел удовольствие познакомиться со многими служащими австралийцами и воочию убедился в особой связи между нашими двумя армиями. Совсем недавно нас с Кэтрин принимали на базе Королевских ВВС, где мы с удовольствием послушали рассказы военных.

Поздравление было опубликовано спустя несколько часов после посещения королевой Великобритании Мемориала военно-воздушных сил в графстве Суррей в честь 100-летней годовщины создания королевских военно-воздушных сил Австралии. Почти год 94-летняя Елизавета II соблюдала строгий режим самоизоляции вместе со своим супругом, 99-летним принцем Филиппом, и до этого появлялась на различных собраниях и совещаниях исключительно по видеосвязи. Но после того как 9 января этого года супруги вакцинировались от коронавируса, выходить на публику стало менее рискованно.

Последний раз принц Уильям и Кейт Миддлтон посещали Австралию и Новую Зеландию в 2014 году вместе с 8-месячным принцем Джорджем.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Новой Зеландии, апрель 2014 года

Служба принца Уильяма, кстати, оказалась весьма запоминающейся. За время службы в ВВС Великобритании в качестве пилота спасательного вертолета принц Уильям выручил из беды нескольких людей. Так, в 2011 году он спас двух российских моряков, потерпевших кораблекрушение у берегов Уэльса, а в 2012 году он вытащил из воды двух сестер, девушек 13 и 16-ти лет, которых унесло в открытое море. 2013 год для Уильяма также не обошелся без спасательных операций: однажды он заметил на склоне горы в национальном парке Сноудония лежащего без сознания 20-летнего альпиниста Натана Райта. Как выяснилось позже, студент сорвался с горы и пролетел 92 метра вниз по крутому склону. Благодаря Уильяму его удалось спасти. Другие малознакомые факты о старшем сыне принцессы Дианы читайте здесь.

Принц Уильям